Milleproroghe: Lega, maggioranza teme numeri Senato

- I deputati della Lega in commissione Bilancio a Montecitorio affermano: "Smascherati i timori della maggioranza sulla tenuta del governo Conte. In ufficio di presidenza della commissione Bilancio della Camera - continuano i parlamentari in una nota - abbiamo chiesto che il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto Milleproroghe fosse martedì 26 gennaio, ma la maggioranza ha preteso di spostare la data a giovedì 28, ossia oltre il termine massimo, e il presidente della I commissione, Giuseppe Brescia del M5s, ha annunciato che alla Camera si farà solo una lettura del provvedimento. Certificata dunque l'intenzione dell'esecutivo di guadagnare più tempo possibile per paura dei numeri al Senato. Non si può andare avanti così. L'Italia ha bisogno di un governo serio e stabile", concludono Massimo Garavaglia, Giuseppe Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Emanuele Cestari, Silvana Comaroli, Rebecca Frassini, Vannia Gava, Paolo Paternoster e Antonio Zennaro. (Com)