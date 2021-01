Campania: Forum regionale giovani, presentata relazione attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Informazione, territorio, rivitalizzazione del sistema regionale dei Forum giovanili, mettendo in sinergia i Forum comunali, sono stati i capisaldi che hanno caratterizzato la mia presidenza ed il lavoro svolto dal nostro organismo in questi anni. Concludiamo questo nostro mandato con l’auspicio che il cammino intrapreso per le politiche giovanili con dalla la legge regionale n. 26 dell’8 agosto del 2016 possa proseguire per costruire il futuro della Campania a partire dalla valorizzazione della risorsa-giovani”.E’ quanto ha affermato il Presidente del Forum dei Giovani della Campania, Giuseppe Caruso, che, stamani, insieme con i componenti del Forum, ha tenuto una conferenza stampa per presentare la relazione sulle attività svolte negli ultimi quattro anni. Alla conferenza stampa hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, l’Assessore regionale alle politiche giovanili, Lucia Fortini, la Presidente della Commissione Regionale Istruzione e Cultura, Bruna Fiola. “Le politiche giovanili - ha sottolineato Fiola - costituiscono un settore fondamentale sul quale puntare per valorizzare la risorsa giovani della Campania e la presenza di organismi, come il Forum dei giovani, è importante per stimolare le migliori risposte da parte della politica e delle Istituzioni ed è per questo che bisogna mettere in campo azioni concerete per rendere il Forum dei giovani operativo ed incisivo”. (segue) (Ren)