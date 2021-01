Campania: Forum regionale giovani, presentata relazione attività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Occorre creare una forte sinergia tra le politiche giovanile e quelle per l’istruzione - ha rilevato Fortini - la formazione e il lavoro per dare vita a tutti quei necessari strumenti per valorizzare il mondo giovanile e dare vita ad opportunità di lavoro nel nostro territorio, in questa ottica il lavoro svolto dal Forum dei giovani è importante ed è il motivo per il quale, come Giunta regionale, abbiamo investito ed investiremo significative risorse in questo settore”. “Riorganizzeremo il Forum dei giovani - ha dichiarato Oliviero – approveremo un nuovo Regolamento e nomineremo i componenti del nuovo organismo al fine di dare ulteriore slancio a questo valido organismo che costituisce uno strumento di importante collegamento tra i giovani e l’Istituzione regionale. E' fondamentale continuare a lavorare in forte sinergia tra Giunta e Consiglio per mettere in campo tutte le azioni a sostegno delle politiche giovanili, dell’istruzione e del lavoro, affinché i giovani della Campania possano restare nel nostro territorio e non essere costretti ad emigrare altrove”. (Ren)