Rifiuti: Palumbo-Sollazzo (Pd), giunta elimini via Arzana tra aree centri raccolta

- "L'amministrazione comunale faccia un passo indietro ed elimini via Arzana dall'elenco delle aree destinate alla realizzazione di nuovi centri raccolta rifiuti". Lo dichiarano in una nota il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo e il responsabile Politiche ambientali Pd del Municipio Roma XI Cristiano Sollazzo. "Nel corso della lunga seduta di commissione Trasparenza di questa mattina sono emerse numerose criticità riguardo alla creazione di un'sola ecologica su questa strada, in zona Spallette (Municipio XI). Quest'area, infatti, oltre a essere caratterizzata da varie problematiche di natura manutentiva e logistica, è stata da tempo destinata alla realizzazione di un grande parco pubblico in memoria di Sara Di Pietrantonio, la giovane ragazza tragicamente uccisa pochi anni fa - spiegano -. Ci sorprende che la giunta capitolina abbia gestito l'iter per l'individuazione di nuove aree per la raccolta rifiuti nella Capitale in modo molto approssimativo, poco serio e in barba alle reali esigenze dei territori, che restano completamente inascoltate come ha dimostrato il lungo dibattito in commissione". (segue) (Com)