Rifiuti: Palumbo-Sollazzo (Pd), giunta elimini via Arzana tra aree centri raccolta (2)

- "È evidente, peraltro, che la questione ha creato una grave spaccatura all'interno della maggioranza - proseguono Palumbo e Sollazzo -. Il contrasto è tanto palese da risultare addirittura comico, con alcuni consiglieri che accusano la loro stessa maggioranza di pressapochismo e frettolosità. La delibera per la creazione delle nuove isole ecologiche andrà in Assemblea capitolina a breve, per l'approvazione definitiva. Speriamo che l'Aula voglia evitare il peggio, emendando il provvedimento con modifiche ragionevoli e condivise. Roma ha bisogno di nuovi centri di raccolta e su questo siamo tutti d'accordo - spiegano -. Ma perché sprecare questa opportunità per realizzare queste isole dove non servono? Via Arzana, in particolare, dista pochi minuti da un altro centro di raccolta del Municipio XI, tra i pochi funzionanti della Capitale. Ci chiediamo cosa abbia spinto la maggioranza grillina a creare un contrasto così profondo per dotare un territorio già vittima di pesanti malfunzionamenti della gestione rifiuti di una nuova isola ecologica di cui peraltro non ha neppure bisogno", concludono. (Com)