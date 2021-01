Clima: Kerry, Usa decisi a recuperare quattro anni sprecati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono decisi a recuperare i “quattro anni sprecati” sul clima. Lo ha detto John Kerry, inviato presidenziale speciale Usa per il clima dell'amministrazione Biden, intervenendo all’evento Inception Meeting, organizzato da Confindustria in concomitanza con l’avvio avvio dei lavori del B20, il più autorevole fra gli Engagement Group istituiti dal G20. “Siamo delusi da quello che è successo negli ultimi quattro anni e sappiamo che dobbiamo recuperare dopo quattro anni sprecati”, ha detto Kerry. L’ex segretario di Stato ha quindi posto l’accento sulla necessità di “accelerare il passo della decarbonizzazione” e sull’importanza di coinvolgere il settore privato. “Nessun governo può riuscire individualmente a risolvere questo problema, bisogna coinvolgere il settore privato affinché faccia quello che serve per incoraggiare il comportamento necessario per raggiungere l’obiettivo”, ha detto Kerry. L’incontro di Glasgow, in programma il prossimo novembre, sarà “l’ultima opportunità di unirci e decidere i prossimi passi, il fallimento non è un opzione”. La crisi climatica “è una crisi energetica” e "in questa rivoluzione energetica possono essere creati milioni di posti di lavoro", ha detto l'ex segretario di stato.(Cas)