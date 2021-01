Governo: Casini, serve esecutivo di unità nazionale, se non lo si fa ora quando?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Pier Ferdinando Casini ha osservato, in merito ai cosiddetti costruttori, che "può essere che ci siano, ma cosa cambia se il governo ha 160 voti invece di 158? Non vedo lo spazio per grandissimi allargamenti e mi sembra difficile che Forza Italia possa sostenere questo esecutivo. Purtroppo non si riuscirà a fare quel che serve al Paese - ha proseguito il parlamentare -, cioè un governo di unità nazionale. Se non lo si fa ora quando?". Casini è intervenuto a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora". (Rin)