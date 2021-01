Speciale energia: Starace (Enel), prossimi dieci anni decisivi per obiettivo zero emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prossimi 10 anni saranno decisivi per l’obiettivo di zero emissioni e le misure di rilancio post-Covid sono l’unica opportunità per raggiungere questi obiettivi. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, nel suo intervento all’11ma assemblea dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena). “Enel punta al 2030, mobilitando investimenti e incoraggiando la collaborazione multi-stakeholder per accelerare questa transizione e creare valore sostenibile per tutti”, ha dichiarato l’Ad di Enel. Iniziata lo scorso 18 gennaio in modalità virtuale, l’11ma assemblea dell’agenzia con sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, affronta il tema della decarbonizzazione per l’anno 2021 alla luce degli effetti della pandemia di Covid-19. Con la Cop26 posticipata nella seconda metà dell’anno in corso, il 2021 è visto come un momento importante per i Paesi per aumentare il proprio impegno nella lotta contro il cambiamento climatico, compresa la diffusione delle energie rinnovabili, per allineare gli sforzi di ripresa economica con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. All’assemblea, che si chiude oggi partecipano circa 2000 delegati di governi, imprese private e società civile. (Res)