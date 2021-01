Speciale energia: Unem, calano del 15,6 per cento consumi petroliferi a dicembre 2020 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’intero 2020, i consumi petroliferi italiani sono ammontati a 49,9 milioni di tonnellate, in calo del 17,1 per cento (-10.267.000 tonnellate) rispetto all’anno 2019. Per l’Unione energia e mobilità questi valori sono i più bassi nella storia italiana dai tempi del boom economico degli anni ’60, anche per quanto riguarda l’ampiezza. Infatti, fa notare Unem, “mai era accaduto che in un solo anno si avessero riduzioni dei consumi superiori a 10 milioni di tonnellate, semmai rilevate in più anni, di particolare criticità, come ad esempio le crisi petrolifere dei primi anni ‘80, in tempi più recenti, nella crisi economico-finanziaria dei primi anni dello scorso decennio (2012-2014)”. (Com)