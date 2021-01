Speciale energia: sindacato francese Cgt, ancor amolti punti da affrontare per ristrutturazione Edf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una riunione con i rappresentanti della Commissione europea, il sindacato francese della Confederazione generale del lavoro (Cgt) ha fatto sapere che ci sono ancora molti temi importanti da affrontare nell'ambito del progetto di riorganizzazione del gruppo energetico Electricité de France (Edf). Il piano, ribattezzato Hercule, prevede una scissione delle attività del gruppo in tre entità: una Edf Blu, dedicata al nucleare ed interamente pubblica, una verde, per le rinnovabili quotata in Borsa e una Azzurra per l'energia idroelettrica. La Francia sta portando avanti da mesi le trattative con l'Ue per avere il via libera. "Ci è stato precisato che le negoziazioni sono avanzate", ha spiegato Sébastien Ménesplier, segretario generale della federazione Miniere ed Energia della Cgt durante un incontro con dei parlamentari. Tuttavia ci sono diversi punti da discutere, "soprattutto quelli riguardanti al gestione di Edf Verde ed Edf Blu, che sarebbero totalmente indipendenti", ha aggiunto. (Frp)