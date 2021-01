Speciale energia: Bulgaria, governo approva studio per nuovo reattore nucleare a Kozloduj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bulgaria ha approvato uno studio che esamina la possibilità di costruire un nuovo reattore nel sito 2 della centrale nucleare di Kozloduj. Secondo quanto riferisce l'emittente "Radio Bulgaria", nel rapporto gli esperti danno parere favorevole ad una possibile realizzazione dell'Unità 7 presso la centrale nucleare di Kozloduj utilizzando l'attrezzatura inizialmente acquisita per il progetto della centrale nucleare di Belene. "Penso che dopo la settima unità potremmo procedere nella costruzione di un'ottava", ha detto il primo ministro Bojko Borisov, sottolineando che i progetti sono in linea con gli obiettivi dell'Unione europea sull'ambiente e sulla diversificazione delle risorse energetiche. Borisov ha anticipato che le attrezzature acquisite per il progetto della seconda centrale nucleare bulgara di Belene potrebbero essere utilizzate per la costruzione di una settima unità nella centrale nucleare di Kozloduj. La Bulgaria ha già pagato circa 700 milioni di euro per l'attrezzatura nell'ambito del progetto Belene. Secondo le relazioni degli esperti è possibile dal punto di vista economico, ambientale e tecnico che tali apparecchiature vengano utilizzate per una nuova unità a Kozloduj. L'emittente "Radio Bulgaria" ricorda che l'operazione dovrebbe però essere concordata con Rosatom, poiché l'attrezzatura è stata progettata dalla società russa. (Seb)