Speciale energia: Germania, elettricità da parchi eolici Mare del Nord al massimo storico nel 2020

- Nel 2020, l'energia elettrica generata dai parchi eolici della Germania nelle acque del Mare del Nord ha raggiunto il massimo storico di 22,76 terawattora (Twh). Secondo quanto comunicato dall'operatore di rete Tenet, si tratta di un aumento del 12,4 per cento su base annua. A loro volta, le turbine eoliche al largo delle coste tedesche del Mar Baltico hanno prodotto 4,13 Twh, dato praticamente invariato dal 2019. In totale,, gli impianti eolici in mare della Germania hanno generato quasi 26,9 Twh di elettricità nel 2020, in crescita dai 24,38 TWh dell'anno precedente. L'offshore ha, quindi, contribuito con il 20,3 per cento (nel 2019 era il 19,97 per cento) alla produzione totale di energia eolica in Germania, pari a 132 Twh (122 Twh nel 2019). (Geb)