Milano: De Corato, a Vaiano Valle rom "taglialegna abusivi", presenterò dossier in Procura

- "Mentre il Comune di Milano riunisce la Commissione Sicurezza per parlare di discariche abusive, in particolar modo di quella di Vaiano Valle, i nomadi passano da 'riciclatori' abusivi a taglialegna". Lo afferma il consigliere comunale di Milano e assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, in merito alla situazione di degrado di via Vaiano Valle, "dove i nomadi hanno iniziato ad abbattere piante e palizzate per accendere fuochi per scaldarsi". "Nessuno vigila l'area e per questo gli occupanti abusivi si sentono liberi di segare alberi e persino recinzioni per procurarsi legna da ardere". "Chi doveva intervenire non è intervenuto, perciò – annuncia De Corato - presenterò un dossier in Procura per relazionare su quanto avviene in quell'area e su chi sarebbe dovuto intervenire in relazione alla casa abusiva, allo sversamento di rifiuti in tutta l'area e all'abbattimento di alberi non autorizzato". "Ormai - prosegue l'espomnente di fratelli d'Italia - l'assenza delle istituzioni su quell'area è conclamata: non ci si può trincerare dietro alla giustificazione 'c'è un'indagine in corso' e non intervenire sui reati che continuano a compiersi". "Quella cascina ormai è il fortino dell'illegalità e non sono io a dirlo, ma la serie di reati che negli anni si sono verificati lì. Non solo reati ambientali, ma anche costruzioni abusive, ricettazione di merce rubata e falsa intestazione di veicoli usati poi per commettere crimini". "Anche se il centrosinistra cerca di incolpare la proprietà per quanto accade - conclude De Corato - gli unici veri responsabili sono la giunta comunale e il sindaco Sala che in cinque anni sono stati alla finestra a guardare pensando di cavarsela, come al solito, anche per Vaiano con una bella pista ciclabile".(Com)