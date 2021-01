© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ottime notizie da Laura Castelli e Nunzia Catalfo. Grazie al loro intervento arriviamo a 2,5 miliardi per finanziare l'anno bianco contributivo per autonomi e professionisti più colpiti dalla crisi. Fatti concreti. Il Movimento cinque stelle non perde di vista l'obiettivo della ripartenza". Lo afferma su Twitter il deputato questore del M5s, Francesco D'Uva. (Rin)