Rifiuti: Con Giorgia - Fd'I, no a discarica di via Arzana nel Municipio Roma XI

- Questa mattina in commissione Trasparenza di Roma "abbiamo ribadito con fermezza la nostra bocciatura alla scellerata scelta fatta dai cinque stelle a proposito della realizzazione di un nuovo centro di raccolta dei rifiuti in via Arzana, nel quartiere di Spallette, una zona periferica del Municipio XI". Lo dichiarano in una nota Rachele Mussolini, consigliera capitolina della lista civica Con Giorgia e vicepresidente della commissione Trasparenza, Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca, responsabile romano Enti Locali Fd'I e Valerio Garipoli di Fd'I. "Non siamo contrari alle isole ecologiche - aggiungono -, ma è evidente che questa area non è assolutamente idonea allo scopo che se ne vorrebbe fare. La presenza di abitazioni e la vicinanza con uno spazio ludico, ma anche l'assenza del parere preventivo del Municipio la rendono assolutamente inadatta. Proprio per questo chiederemo che venga sostituita con aree che possano essere considerate più adeguate e, con l'occasione, solleciteremo anche l'amministrazione capitolina affinché si impegni a riqualificare questa zona, tra l'altro pesantemente vessata da discariche abusive, impianti industriali e sversamenti di rifiuti. Dispiace - concludono - dover sottolineare ancora una volta inadempienze e incapacità dei cinque stelle, ma arrivare a fine consiliatura con una delibera sui centri raccolta e con almeno cinque aree non idonee è l'ennesima riprova del fallimento della giunta Raggi sul tema rifiuti".(Com)