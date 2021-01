Spagna: sondaggio elezioni catalane, socialisti primo partito e Vox davanti ai popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista (Psc) vincerebbe le elezioni in Catalogna e il partito di estrema destra Vox supererebbe il Partito popolare (Pp). Sono i dati più rilevanti emersi da un sondaggio realizzato dal Centro di investigazione (Cis) per analizzare le intenzioni di voto dei cittadini in vista delle elezioni che si terranno presumibilmente il 30 maggio. Salvador Illa, ministro della Salute e candidato del Psc otterrebbe il 23,9 per cento dei voti, davanti al partito indipendentista Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) al 20,6 per cento. Il terzo posto andrebbe all'altro partito indipendentista Junts per Catalunya (12,5 per cento) del ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont. Un altro dei dati più sorprendenti di questo studio è l'avanzata di Vox, che per la prima volta sarebbe in grado di superare il Pp nelle elezioni catalane. Il voto stimato per il partito guidato da Santiago Abascal è di otto decimi superiore a quello del Pp (6,6 per cento contro 5,8 per cento). Con questi risultati, il movimento pro-indipendenza non avrebbe la garanzia di una maggioranza assoluta di 68 seggi. (Spm)