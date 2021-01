Ue-Usa: Sassoli, da ieri fiduciosi che collaborazione riprenderà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta dal Secondo dopoguerra, l'Europa ha "ha affrontato una crisi globale (quella del coronavirus) da sola e non con il nostro partner naturale", ovvero gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, all'Inception Meeting B20, evento inaugurale del G20 Business Summit di cui Confindustria ha assunto la presidenza per il 2021. Secondo Sassoli, infatti, la vecchia amministrazione presidenziale era impegnata "più a dividere l'Europa che a lavorare con essa", ma "da ieri siamo fiduciosi che la nostra collaborazione riprenderà". "Avremo potuto fare di più con una forte e stretta collaborazione con gli Stati Uniti e ora abbiamo bisogno di un rapporto sempre più di amicizia", ha proseguito Sassoli.(Res)