Iraq: presidente Salih, attentati vogliono colpire aspirazioni del popolo iracheno (2)

- Gli attentati di oggi hanno colpito piazza al Tarayan e non sono stati ancora rivendicati e sono i primi dal 2019 a interessare la capitale irachena. Un attentato suicida era avvenuto nel 2018 in piazza Tayaran provocando 31 morti. Il modus operandi - un primo attentatore suicida si fa esplodere e un secondo innesca la cintura esplosiva una volta giunti sul posto forze sicurezza e soccorsi - è stato utilizzato in passato dal gruppo dello Stato Islamico (Is) che nel 2014 ha occupato parte del nord dell’Iraq, ingaggiando una guerra contro il governo centrale durata fino alla fine del 2017. Da allora, le cellule jihadiste si sono nascoste nelle numerose aree montuose e desertiche del Paese. Dopo la presa di Mosul, lo Stato islamico ha rivendicato solo la responsabilità di attacchi su piccola scala, solitamente effettuati di notte contro postazioni militari in aree isolate lontane dalle città. (Irb)