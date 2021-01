Agroalimentare: Gallinella (M5s), grazie a controlli garantiamo qualità a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tutela della qualità del nostro agroalimentare continua ad essere una priorità. Sono 35 le aziende che tra dicembre e gennaio sono state ispezionate dai Rac, reparti tutela agroalimentare, in collaborazione con i Nuclei investigativi di polizia ambientale agroalimentare e forestale Nipaaf e delle stazioni dei gruppi carabinieri forestali". Lo dichiara Filippo Gallinella, deputato del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Agricoltura della Camera. "Risultano essere tre le denunce e 19 le imprese irregolari, contestate sanzioni per 106.000 euro, impartite 3 diffide ad adempiere per violazioni sanabili sull'etichettatura e la rintracciabilità degli alimenti. Risulta - prosegue - anche bloccata la vendita di 136 chili di Parmigiano Reggiano Dop, poiché riportante indicazioni in etichetta non ammesse dalla norma e sequestrati 56 chili di salumi vari per carenza di rintracciabilità e 89.484 uova, in quanto riportavano una provenienza falsa e data di scadenza fraudolentemente procrastinata. Grazie a questo lavoro di controllo e accertamento, tuteliamo le imprese sane del nostro made in Italy e garantiamo ai cittadini prodotti di qualità", conclude Gallinella. (Com)