San Siro: De Pasquale (FI), serve nuovo stadio di calcio che paghi anche oneri urbanizzazione

- "Bisogna avere uno stadio nuovo, funzionale, sostenibile. Bisogna fare in modo che questo stadio paghi degli oneri di urbanizzazione che ci consentano di mettere a posto le case popolari di San siro e tanti piccoli impianti di periferia”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale intervenendo a "TrueShow – Attenti a quei due" su Telelombardia spiegando che se si vuole avere "squadre competitive che attirano pubblico la domenica e, magari, il mercoledì" lo stadio nuovo è necessario, perché “oggi senza lo stadio nuovo le società di calcio non campano, non ci sono più i Berlusconi e i Moratti che possono pagare le società di calcio”. (Rem)