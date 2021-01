Ristori: Faro-Masi (M5s), nostra interrogazione per chiarimenti su agenzie di viaggio e tour operator

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le deputate del Movimento 5 Stelle, Maria Luisa Faro e Angela Masi, in una nota fanno sapere di aver "presentato una interrogazione al ministro per le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, in merito ai ristori nel settore delle agenzie di viaggio e tour operator, che registra in media una perdita di fatturato del 90 per cento. Tra marzo e luglio 2020 il settore ha perso ben 5,8 miliardi di euro ed è il momento di correre ai ripari". Le deputate del M5s spiegano che "il decreto Ristori incrementa le risorse per il sostegno agli operatori del settore, con 400 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 200 milioni già previsti con il decreto Agosto e un ampliamento delle categorie coperte. Tuttavia, alcune criticità hanno messo in difficoltà gli operatori nella richiesta dei contributi. Tra i requisiti per accedere al contributo, infatti, si prevede che il beneficiario debba essere in regola con gli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi – riprendono le deputate –. Questo requisito, che nei provvedimenti precedenti e per altre categorie non è stato previsto, ha determinato una disparità di trattamento per quegli operatori che, a seguito dell'emergenza e del conseguente crollo del fatturato, non hanno potuto provvedere ai versamenti previdenziali, fiscali o assicurativi, tra l'altro sospesi a livello nazionale", continuano.