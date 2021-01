Ristori: Faro-Masi (M5s), nostra interrogazione per chiarimenti su agenzie di viaggio e tour operator (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre, l'individuazione dell'ammontare del contributo non tiene conto della differenza tra le attività di organizzazione e le attività di intermediazione, mentre non sono coperte dei ristori le attività avviate nel corso del 2019. Per tutte queste ragioni, molti operatori non sono riusciti a presentare la domanda di ristoro e alla scadenza dei termini, il 9 ottobre 2020, erano 7.124 su 10.000 operatori del settore" aggiungono Faro e Masi. "Il nostro auspicio è che il ministro Franceschini rivisiti i parametri per la determinazione dei contributi in favore delle agenzie di viaggio e tour operator, riapra i termini di presentazione delle istanze in modo da ampliare la platea dei beneficiari e tenga conto delle criticità evidenziate in sede di predisposizione dei nuovi ristori" concludono le due deputate pentastellate. (Com)