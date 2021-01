Sud Sudan: Save the Children, diminuiti i casi di reclutamento e utilizzo di minori nei conflitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di violazioni sui bambini in Sud Sudan, come uccisioni e mutilazioni, abusi sessuali e reclutamento, è notevolmente diminuito negli ultimi cinque anni. È quanto reso noto dall'organizzazione non governativa Save the Children, che in un comunicato sottolinea con soddisfazione come le gravi violazioni verificatesi contro i bambini nel Paese siano costantemente diminuite ogni anno, dalla punta massima di 1.630 verificatasi nel 2016 alle 82 violazioni della prima metà del 2020. L'ultimo anno intero di dati, il 2019, ha evidenziato che il numero di gravi violazioni contro i bambini era meno di un sesto rispetto a quello del 2016, nonostante il numero resti inaccettabile. "Questi risultati mostrano che, mentre il governo di transizione di unità nazionale del Sud Sudan continua a compiere passi concreti verso la pace, il Paese sta diventando un posto migliore e più sicuro dove essere un bambino. I casi verificati di reclutamento e utilizzo di bambini nei conflitti – che rimane il più frequente tipo di violazione contro i minori nei conflitti in Sud Sudan - sono scesi dai 1.221 nel 2017 ai 39 casi documentati nella prima metà del 2020. E nonostante 39 casi siano ancora troppi, il miglioramento è sostanziale e incoraggiante", ha dichiarato Rama Hansraj, direttore di Save the Children per il Sud Sudan. "Per tutti noi che lavoriamo in Sud Sudan, la speranza è che il numero di gravi violazioni commesse contro i minori possa ridursi a zero. Ogni volta che si verifica una violazione, un bambino innocente viene privato di qualcosa di essenziale, che si tratti della sua vita, della sua integrità fisica o della sua capacità di sentirsi al sicuro", ha aggiunto. (segue) (Com)