Scostamento: Gualtieri a Ue, deficit 2021 sale all’8,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit “per il 2021 salirà all'8,8 per cento del Pil, dal 7 per cento” previsto, “al netto delle revisioni alla previsione di crescita del Pil che potremmo introdurre in una fase successiva”. E’ quanto si legge nella lettera inviata dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, al vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e al commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, sullo scostamento di Bilancio. “La stima del disavanzo di bilancio dello scorso anno rimane al 10,8 per cento del Pil, in aumento dall'1,6 per cento del Pil nel 2019. Il governo continua a mirare a un deficit del 4,7 per cento nel 2022 e del 3 per cento nel 2023, e al raggiungimento dell'obiettivo a medio termine”.(Rin)