Imprese: Tomasi (Aspi), definiti tutti i contenuti del Pef, attendiamo invio al Cipe

- L’attuale Piano economico-finanziario (Pef) risponde al 95-100 per cento delle richieste, e ritengo che il fatto che sia stato già visionato dai ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia e dalla presidenza del Consiglio dimostri che si tratti solo di un problema di iter autorizzativo. Così l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa successiva alla presentazione del nuovo Piano industriale. “Rimaniamo in attesa dell’invio al Cipe che ovviamente ha una sua autonomia decisionale: noi abbiamo definito il 100 per cento dei contenuti del Pef e riteniamo non possa esserci un’influenza da parte dell’esecutivo che debba gestire la partita”, ha spiegato, sottolineando la necessità di un iter a monte. (Ems)