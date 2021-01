Mafie: Binetti (Udc) su Cesa, giustizia faccia suo corso, Lorenzo uscirà a testa alta da vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice dell'Udc, Paola Binetti, osserva: "E’ una notizia che mi lascia attonita. Io ho piena stima, massima fiducia e grande affetto per Lorenzo Cesa. Sono certa - continua la parlamentare in na nota - che ne uscirà a testa alta da questa vicenda giudiziaria dimostrando di essere lontano dalle circostanze contestate. Abbiamo piena fiducia nell’operato della magistratura - conclude Binetti - che deve fare il suo corso velocemente per fare chiarezza sui fatti". Cesa ha ricevuto un avviso di garanzia nell'ambito di un'indagine sulla 'ndrangheta. (Com)