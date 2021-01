Infrastrutture: Zingaretti, con nomina commissari grandi opere si parta con cantieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in tutto 8 le opere del Lazio, tra infrastrutture stradali e ferroviarie e ristrutturazione di immobili. In particolare, strada Umbro Laziale. Sistema stradale di collegamento del porto di Civitavecchia con il nolo intermodale di Orte, tratta Monte Romano Est-Civitavecchia. Poi Cisterna Valmontone con relative opere connesse; strada statale 4 Salaria; linea ferroviaria Roma-Pescara; chiusura anello ferroviario di Roma; metropolitana di Roma Linea C; messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera; riorganizzazione dei presidi interventi di ristrutturazione di alcuni commissariati romani, compresi un immobile comunale a Genzano e l’immobile "Tommaso Campanella" per la realizzazione del Polo Cibernetico. Per l’autostrada Roma-Latina è stato individuato un percorso normativo e amministrativo che non richiede commissariamento e si è costituito il consiglio di amministrazione della nuova società autostradale, con soci Anas e Regione Lazio, che provvederà alla realizzazione dell’opera. (Com)