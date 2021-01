Ue: Gentiloni, in primavera discussione su estensione clausola di salvaguardia nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la durata della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, si discuterà e deciderà nella tarda primavera se dovrà essere estesa anche oltre il 31 dicembre 2021. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, all'evento online "How Europe will Rebound from the Pandemic" (Come l'Europa si riprenderà dalla pandemia) dell'agenzia di stampa "Reuters". "Abbiamo un quadro temporaneo sulle regole sugli aiuti di Stato che abbiamo aggiornato in queste settimane", ha detto. "Sulle regole fiscali, avremo discussioni sulle regole", ma ora siamo "nel regime della clausola di salvaguardia generale. Quanto durerà?", ha aggiunto. "Quello che è chiaro al momento è che questa clausola resterà fino alla fine del 2021", ma "questo non significa automaticamente che dal gennaio 2022" non ci sarà più e si tornerà alle regole precedenti. "Per il 2022, ne parleremo in primavera tarda", ha continuato. L'unico punto fermo nella discussione è che a clausola viene attivata nei casi di shock severi per l'economia. "La conseguenza è che" la clausola può essere revocata "quando termina" tale situazione di shock che colpisce l'economia. Gentiloni si è detto "abbastanza sicuro che in due mesi avremo più chiarezza e prenderemo una decisione". (Beb)