Egitto: parlamento approva l'estensione dello stato di emergenza per alti tre mesi

- La Camera dei rappresentanti dell'Egitto ha approvato oggi all'unanimità un decreto presidenziale che proroga lo stato di emergenza per la 14esima volta di seguito. Il decreto entrerà in vigore il 24 gennaio. "Date le gravi condizioni di sicurezza e salute, lo stato di emergenza sarà prorogato per ulteriori tre mesi a partire dall'una del mattino del 24 gennaio", si legge nel decreto. L'articolo 2 del decreto presidenziale approvato dal parlamento stabilisce che le forze armate e le forze di polizia possono prendere tutte le misure necessarie per affrontare i pericoli del terrorismo, preservare la sicurezza in tutto il paese, proteggere la proprietà pubblica e privata e proteggere la vita dei cittadini. Lo stato d'emergenza in Egitto è in vigore ininterrottamente dalla Pasqua del 2017, alla luce delle gravi condizioni di sicurezza e di salute che il paese sta attraversando. Secondo l'organizzazione non governativa Amnesty International, le misure contenute nello stato d’emergenza dichiarato dal presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi dopo i tre orribili attentati alle chiese di domenica 9 aprile 2017 “serviranno a poco per risolvere le cause di fondo degli attacchi settari contro la minoranza copta e potranno deteriorare ulteriormente la situazione dei diritti umani”. (Cae)