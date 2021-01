Indonesia: record giornaliero di decessi per Covid per la seconda volta in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la seconda volta in una settimana l’Indonesia ha fatto registrare il suo record nazionale di decessi per Covid-19, 346 nelle ultime 24 ore. Lo si apprende dai dati della task force istituita dal governo di Giacarta per fronteggiare l’emergenza pandemica. Il computo totale delle vittime sale così a 27.203, con 941.651 contati dall’inizio della pandemia. Numeri che confermano l’Indonesia come il Paese del sud-est asiatico più colpito dal coronavirus e che alimentano i timori delle autorità locali sulla tenuta del sistema sanitario nazionale. Attualmente negli ospedali di Giacarta è occupato l’87 per cento dei letti in isolamento e l’82 per cento dei posti in terapia intensiva. (Fim)