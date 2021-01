Etiopia-Sudan: capo di Stato maggiore etiope accusa "terza parte" di essere dietro le tensioni al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito etiope ha accusato una "terza parte" senza specificarne il nome di essere dietro la disputa sul confine con il Sudan. È quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ena" che cita il capo di Stato maggiore dell'esercito, il generale Birhanu Jula, il quale ha invitato il Sudan a non cadere nelle "trappole di guerra" tese dalla parte anonima e a risolvere la disputa sul confine attraverso negoziati bilaterali. "L'Etiopia non vuole entrare in guerra con il suo amico Sudan, ma intende risolvere il problema pacificamente", ha detto il generale. Le dichiarazioni si inseriscono nelle tensioni di confine che da settimane coinvolgono i due Paesi, soprattutto dopo l'offensiva militare lanciata dalle forze armate etiopi nella regione del Tigrè. Le relazioni tra Sudan ed Etiopia si sono inasprite dopo la decisione da parte di Khartum di distribuire le truppe nelle aree di confine per la prima volta dal 1995. Di recente il capo del Consiglio sovrano sudanese, Abdel-Fattah al Burhan, ha confermato che il dispiegamento militare ai confini con l'Etiopia è avvenuto per una volontà locale senza istigazione esterna e che il suo Paese non vuole la guerra. Burhan, che è il comandante in capo delle forze armate sudanesi, ha affermato che il dispiegamento dell'esercito al confine con l'Etiopia nel Sudan orientale è avvenuto con una piena volontà del governo sudanese e su coordinamento con l'organo esecutivo dello Stato. Burhan ha quindi negato l'esistenza di qualsiasi partito che inciti il Sudan ad attaccare l'Etiopia e ha detto che Khartum non vuole una guerra. (segue) (Res)