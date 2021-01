Milleproroghe: Confcommercio, necessario più ampio rinvio lotteria scontrini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rinvio previsto per la lotteria degli scontrini è insufficiente in quanto, ad oggi, un’ampia platea di operatori economici - anche a causa delle restrizioni e delle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria in corso - non ha potuto procedere all’aggiornamento dei registratori telematici per consentire la partecipazione dei consumatori alla nuova lotteria". L’ha ribadito oggi, il presidente Enrico Postacchini incaricato Commercio e Città di Confcommercio, durante l’audizione alla Camera su dl Milleproroghe. "Occorre, dunque, un ulteriore rinvio secondo la tempistica tecnicamente necessaria per l’adeguamento del parco registratori. Infatti - ha sottolineato Postacchini - una partenza così parziale della lotteria genererebbe rilevanti disservizi e disagi - tanto per i consumatori quanto per gli operatori commerciali -, e distorsioni della concorrenza che andrebbero a colpire, soprattutto, le imprese di minori dimensioni”. (Com)