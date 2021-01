Ucraina: premier Shmyhal chiede ad atorità locali risoluzioni problemi forniture gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha dato mandato di preparare un progetto di memorandum d'intesa sulla risoluzione di questioni problematiche nel settore del riscaldamento centralizzato e della fornitura di acqua calda nel Paese. L'ordine del capo del governo è giunto nel corso di una riunione sulla politica tariffaria nel settore del riscaldamento centralizzato, come riferisce l'agenzia di stampa "Ukrinform". “Tutte le istituzioni lavorano insieme per proteggere le persone da aumenti tariffari incontrollati. Apprezziamo che questa decisione congiunta con i capi delle municipalità contenga un punto sul mancato aumento delle tariffe per il riscaldamento e l'acqua calda per gli ucraini. Sono grato a tutti i partecipanti all'incontro per la costruttiva collaborazione. È importante per tutti noi sostenere i nostri cittadini durante la crisi del coronavirus", ha affermato il primo ministro. (Rum)