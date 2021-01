Legge elettorale: Craxi (FI), proporzionale? Meccanismo capestro per una nuova "conventio ad excludendum"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefania Craxi, senatore di Forza Italia e vicepresidente della commissione Affari esteri di palazzo Madama, osserva che "il presidente del Consiglio ha assunto l’impegno per una riforma elettorale in senso proporzionale. L’annuncio - continua la parlamentare in una nota - ha due scopi: uno più misero e immediato, l’altro più inquietante e di medio termine. Il primo è funzionale per attrarre qualche senatore dando speranza e fiato alle trombe centriste (e magari disarticolando Forza Italia), mentre con il secondo si vuole favorire il pantano e statuire il trasformismo. L’idea che aleggia nei Palazzi è quella che grazie al proporzionale si possa disarticolare prima e sterilizzare dopo il centrodestra, annacquando parlamentarmente il risultato elettorale e dando vita ad alleanze di ogni genere in nome di una presunta stabilità che impedirebbe il ritorno al voto e precluderebbe il governo del Paese ad alcune forze". (segue) (Com)