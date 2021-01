Trasporti: Picca (Lega), su Roma-Lido ennesimo tradimento dei 5 stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quattro anni di promesse per milioni di utenti che ogni anno sono vittime dei disservizi della Roma-Lido a causa dell'incapacità di chi in questi anni dal Campidoglio ha pensato bene di usare l'Atac solo per tagliare il nastro a qualche autobus messo in strada". Così in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio. "La gestione del Tpl è totalmente fallimentare e non sono serviti neppure dieci mesi di pandemia per provare a ristrutturare il servizio. Sulla Roma-Lido - prosegue la Picca - tra Roma Capitale e Regione Lazio è in atto un continuo scaricabarile che ben rappresenta la situazione del nostro Paese, con i cittadini da una parte a subire l'incapacità di chi amministra i beni pubblici e dall'altra parte i governanti, preoccupati solo a salvare poltrone e a spartirsi incarichi, come dimostrano i continui cambi di vertice nelle aziende municipalizzate durante gli anni della sindaca Raggi. In tutto questo viene da chiedersi che fine abbia fatto la giunta pentastellata in X Municipio, che non ha nemmeno il coraggio di chiedere scusa alle migliaia di cittadini lidensi condannati a vivere ogni giorno odissee incredibili come quella di oggi per recarsi a Roma", conclude la rappresentante leghista in X Municipio. (Com)