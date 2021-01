Stati Uniti: Sereni, ora Europa deve sapersi confrontare con Washington con propria visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia di ieri ha confermato che l'agenda di Biden-Harris sarà molto concentrata sui temi interni, ma anche sui temi esterni. Lo ha dichiarato a “Radio 24” la viceministra degli Esteri Marina Sereni. "Tutto fa pensare di un ritorno degli Stati Uniti nella tradizione del multilateralismo, negli Accordi di Parigi, nell'Organizzazione mondiale della sanità, con un impegno al dialogo alla collaborazione, che non significa che Washington e l'Europa avranno sempre le stesse posizioni ma che si è recuperato un sentimento di dialogo, amicizia e collaborazione, che negli anni dell'amministrazione Trump sono in più di un'occasione vacillati”, ha dichiarato Sereni. “Si è tentato di dividere l'Europa e c'è stata una tensione nei rapporti transatlantici. Oggi abbiamo invece l'occasione di rilanciarli su una base nuova e questo è una sfida per noi europei che dobbiamo avere una nostra visione per poterci confrontare con il principale alleato in modo costruttivo", ha sottolineato la viceministra. Sul rapporto dell'Europa con la Russia, Sereni ha notato che "occorre mantenere un doppio binario con Mosca. Nessuno sconto sui diritti umani e per questo abbiamo chiesto l'immediata liberazione di Navalny e che si faccia assolutamente chiarezza sul tentativo di avvelenamento. Al tempo stesso, l'Europa deve avere un terreno di confronto costruttivo con la Russia, pensiamo ai temi del disarmo, del contenimento della pandemia, della riforma del multilateralismo e naturalmente della lotta al terrorismo". (segue) (Res)