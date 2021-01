Stati Uniti: Sereni, ora Europa deve sapersi confrontare con Washington con propria visione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda eventuali nuove sanzioni Sereni ha osservato: "È un tema su cui l'Europa si sta confrontando, penso che sanzioni mirate possano anche essere utili ma al fine di un confronto costruttivo e di un dialogo, non per far saltare il tavolo del rapporto con Mosca". La viceministra si è anche espressa sul caso di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel gennaio 2016, ringraziando la magistratura italiana "per il grande lavoro d'approfondimento e d'indagine" e ha ribadito che "continueremo sempre a chiedere alle autorità egiziane di non sottrarsi, perché i responsabili di questo terribile omicidio non devono essere solo individuati ma anche giudicati". Su Patrick Zaki infine, Sereni ha assicurato che "la nostra ambasciata è impegnata in prima persona per la liberazione di questo ragazzo. Non molleremo". (Res)