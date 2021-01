Usa-Ue: Gentiloni, forte alleanza è cruciale per affrontare problemi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una forte alleanza tra Unione europea e Stati Uniti è cruciale per affrontare i problemi globali. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, all'evento online "How Europe will Rebound from the Pandemic" (Come l'Europa si riprenderà dalla pandemia) di "Reuters". "Penso che ci sia molto entusiasmo", ha detto Gentiloni parlando del cambio alla Casa Bianca e dell'insediamento del presidente Joe Biden e della vice presidente Kamala Harris. "Sappiamo che le difficoltà non scompaiono", ha aggiunto ricordando che nell'ultimo periodo ci sono state "difficoltà" perché gli Usa sono stati più "avversari" che "alleati". "Ma senza una forte alleanza non affrontiamo i problemi globali" e per questo c'è "ottimismo". Gentiloni ha salutato il rientro degli Usa nell'Accordo di Parigi e alcune "dichiarazioni positive" sul fronte economico. "Stiamo iniziando un nuovo periodo con una intesa transatlantica che è cruciale per dare risposte alle sfide globali", ha concluso. (Beb)