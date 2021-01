Energia: Parlamento Atene avvia esame accordo interconnettore gas Grecia-Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra Grecia e Bulgaria sull'interconnettore del gas tra i due Paesi (Igb) è stato presentato oggi nel Parlamento di Atene. L'accordo, secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", include impegni reciproci per la costruzione dell'interconnettore del gas tra Grecia e Bulgaria e per il trasporto delle forniture una volta completato il progetto. In particolare vengono evidenziate alcune possibili criticità legate allo status della tassazione del progetto e della distribuzione dei profitti. L'interconnettore del gas con la Bulgaria sarà allacciato alla rete greca da Komotini, mentre la parte bulgara sarà connessa da Stara Zagora.(Gra)