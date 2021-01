Ue: Gentiloni, soluzione globale su tassazione è utile per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una soluzione globale sulla tassazione è utile per tutti. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, all'evento online "How Europe will Rebound from the Pandemic" (Come l'Europa si riprenderà dalla pandemia). In merito alla tassazione globale, "è chiaro che una soluzione globale è utile per tutti, anche per le grandi società. La proliferazione di regimi nazionali non è qualcosa di ben visto dalle corporation", ha spiegato sottolineando di sperare che con la nuova amministrazione Usa si possa procedere su questo binario. (Beb)