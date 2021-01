Kosovo: Procura speciale Uck respinge richiesta di rilascio dell'ex presidente parlamento Veseli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura speciale dell'Aia che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) ha respinto la richiesta per il rilascio provvisorio dell'ex presidente del Parlamento di Pristina ed ex leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli in attesa di essere giudicato nella città olandese. "Veseli è accusato di crimini di guerra e crimini contro l'umanità in oltre 40 luoghi di detenzione, tra cui anche omicidio e tortura", si legge nelle motivazioni della Procura secondo cui "i crimini per cui è accusato Veseli determinano una potenziale sentenza ad un lungo imprigionamento". Una decisione simile potrebbe esserci nei prossimi giorni anche per quanto riguarda l'ex presidente kosovaro Hashim Thaci, anch'egli all'Aia in attesa del giudizio del Tribunale speciale Uck. (segue) (Alt)