Ue: Borrell e Timmermans, bene rientro Usa in accordo Parigi

- L'Unione europea accoglie con favore la decisione del presidente Usa Joe Biden di far rientrare gli Stati Uniti nell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Lo hanno dichiarato congiuntamente il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, responsabile per il Green deal europeo, e l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera, Josep Borrell. "Non vediamo l'ora di avere di nuovo gli Stati Uniti al nostro fianco nel guidare gli sforzi globali per combattere la crisi climatica" che "è la sfida decisiva del nostro tempo e può essere affrontata solo unendo tutte le nostre forze. L'azione per il clima è la nostra responsabilità globale collettiva", hanno spiegato. "La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26) che si terrà a Glasgow questo novembre sarà un momento cruciale per aumentare l'ambizione globale, e useremo i prossimi incontri del G7 e del G20 per costruire in questo senso. Siamo convinti che se tutti i Paesi si uniranno a una corsa globale a zero emissioni, l'intero pianeta vincerà", hanno concluso. (Beb)