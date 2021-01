Albania: ministra Esteri Xhacka, adempiute tutte le condizioni poste dall'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania ha adempiuto tutte le condizioni poste dall'Unione europea per l'adesione. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri albanese, Olta Xhacka, dicendosi ottimista sullo svolgimento della prima conferenza intergovernativa tra Tirana e l'Ue entro il 2021. La dichiarazione della ministra è avvenuta dopo una riunione in video conferenza con gli ambasciatori dei Paesi dell'Ue in Albania. Xhacka ha espresso gratitudine nei confronti dell'ambasciatore dell'Ue a Tirana, Luigi Soreca, per aver organizzato la video conferenza odierna che ha permesso "uno scambio di punti di vista franco in questo anno cruciale per l'integrazione dell'Albania nell'Ue". "Il futuro della regione dei Balcani occidentali è nell'Ue. L'Albania ha centrato tutte le condizioni", ha detto la ministra rimarcando che quest'anno, "come promesso", si deve tenere la prima conferenza intergovernativa nell'ambito dei negoziati di adesione.(Alt)