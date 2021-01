Ue: Eurostat, cresce a 97,3 per cento rapporto debito e Pil in area euro, Italia a 154,2 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al secondo trimestre del 2020, venti Stati membri hanno registrato un aumento del rapporto tra debito e Pil alla fine del terzo trimestre 2020 e cinque una diminuzione, mentre il rapporto è rimasto stabile in Estonia e nei Paesi Bassi. I maggiori aumenti del rapporto sono stati osservati in Grecia (+8,5 punti percentuali), Cipro (+6,2 punti percentuali), Italia (+4,9 punti percentuali), Portogallo (+4,8 punti percentuali), Lituania (+4,6 punti percentuali) e Bulgaria (+4 punti percentuali). Le diminuzioni si sono registrate in Austria (-3,4 punti percentuali), Finlandia (-1,7 punti percentuali), Repubblica Ceca (-1,5 punti percentuali), Belgio (-0,9 punti percentuali) e Irlanda (-0,7 punti percentuali).Rispetto al terzo trimestre del 2019, tutti gli Stati membri hanno registrato un aumento del rapporto tra debito e Pil alla fine del terzo trimestre del 2020. I maggiori aumenti del rapporto sono stati registrati a Cipro (+22,9 punti percentuali), Italia (+17,4 punti percentuali), Grecia (+17,3 punti percentuali), Spagna (+16,6 punti percentuali) e Francia (+16,5 punti percentuali). (Beb)