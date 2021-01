Energia: Alverà (Snam), Italia può essere protagonista nella corsa all’idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno degli Stati Uniti negli accordi di Parigi è molto importante, data la grande spinta a livello globale per investimenti nel comparto delle fonti energetiche green. Così l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, intervenuto oggi al webinar “Obbligati a crescere. La rivoluzione sostenibile” organizzato dal Messaggero. “Anche in Cina è partita la corsa all’idrogeno, i paesi corrono: ci sarà bisogno di grande sinergia tra diversi paesi per produrre e trasportare l’idrogeno, e in questo l’Italia può giocare un ruolo da protagonista”, ha aggiunto. (Rin)