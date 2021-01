Sardegna: attentato contro Corpo forestale regionale a Sant'Antioco, bruciati due fuoristrada e una barca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condanna per l'attentato anche da parte del comandante del Corpo forestale, Antonio Casula, per il quale si tratta di "un vile attentato, stiamo valutando tutte le strade per individuare i colpevoli. Non ci sono dubbi sul fatto che l'attentato sia collegato all'attività svolta dalla Stazione navale dal momento che è stata incendiata un'imbrcazione arrivata da poco". "Atto indegno da condannare fermamente", per il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, che ha affermato tutto il suo dissenso e la piena solidarietà al Corpo forestale di Sant'Antioco. "In attesa del completamento delle indagini da parte della magistratura, esprimo anche a nome dell'Assemblea, lo sdegno - dice Pais - per gesti come questo che vogliono destabilizzare e intimidire. Il Consiglio regionale è vicino a tutti i forestali che ringrazio per la responsabilità e il grande senso del dovere". (segue) (Rsc)