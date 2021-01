Sardegna: attentato contro Corpo forestale regionale a Sant'Antioco, bruciati due fuoristrada e una barca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un atto gravissimo commesso contro chi ogni giorno è impegnato in prima linea per difendere il patrimonio ambientale della Sardegna, a tutela di tutte le nostre comunità", afferma il presidente della Regione, Christian Solinas, nell'esprimere la sua ferma condanna per l'attentato incendiario contro il Corpo forestale. "Non sarà certo questa nuova azione vile e violenta - sottolinea Solinas - a fermare il lavoro incessante a presidio del territorio delle donne e degli uomini del Corpo forestale, ai quali va la piena solidarietà mia e della Giunta, con l'auspicio che i responsabili di questi atti criminali siano al più presto individuati e assicurati alla giustizia". "Un gesto vigliacco nei confronti di una realtà che opera al servizio della comunità sarda. Solidarietà incondizionata all'intero Corpo forestale, che ha sempre dimostrato dedizione e altissima professionalità nello svolgimento dei propri compiti a tutela del nostro patrimonio naturale", aggiunge l'assessore della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis. (Rsc)