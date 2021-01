Energia: Spagna, britannica Lightsource acquista 1 GW di progetti rinnovabili da Ric Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La britannica Lightsource Bp ha acquisito un portafoglio di 1 GW di progetti rinnovabili distribuiti in tutta la Spagna da Ric Energy. Entrambe le aziende collaboreranno allo sviluppo 14 impianti solari situati a Madrid, Andalusia e Castiglia e León che dovrebbero entrare in funzione in diverse fasi tra il 2022 e il 2025. L'amministratrice delegate per l'Europa di Lightsource Bp, Kareen Boutonnat, ha sottolineato che questa transazione è "la più grande acquisizione in Europa fino ad oggi, consolidando ulteriormente la nostra presenza nel mercato energetico spagnolo". (Spm)