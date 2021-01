Covid: Fondazione Gimbe, ritardi consegne vaccino Pfizer costringono le Regioni a rallentare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A fronte dei ritardi di consegna dei vaccini e delle incognite legate alle varianti del virus – conclude Cartabellotta – se da un lato è urgente tarare il piano delle somministrazioni su quello delle consegne effettive per garantire nei tempi corretti la seconda dose, dall’altro è indispensabile potenziare rapidamente l’esigua attività di sequenziamento virale(0,034 per cento), visto che la Commissione Europea raccomanda un target del 5-10 per cento dei tamponi molecolari positivi. Last but not least,bisogna prendere definitivamente atto che solo le zone rosse, come quelle imposte dal Decreto Natale,sono la vera arma per piegare la curva del contagio, destinata a risalire nelle prossime settimane per le minori restrizioni nelle Regioni arancioni e gialle, la riapertura delle scuole e il potenziale impatto delle nuove varianti". (Ren)