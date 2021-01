India: incendio all’Istituto Serum, “la produzione di vaccini non sarà intaccata”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vasto incendio è scoppiato oggi nella sede dell’Istituto Serum, in India, il più grande produttore di vaccini al mondo. Lo riferisce il portale “Times of India”, citando una fonte secondo la quale la produzione di vaccini non sarà intaccata. Al momento la causa dell’incendio, che ha colpito un edificio in costruzione all’interno del complesso, è sconosciuta. L’istituto sta producendo in questo periodo milioni di dosi al giorno del vaccino anti-Covid Covishield, sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford. (Inn)